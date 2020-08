Uudised METANOOLIGA KOROONA VASTU: tapvad ravivõtted on viinud maailmas hauda sadu inimesi Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 10:28 Jaga: M

Foto: Vida Press

Hiljuti avaldatud uuring hoiatab koroona kohta leviva väärinfo eest. Uuringus väidetakse, et sotsiaalmeedias leviva valeinfo tõttu on surnud sadu inimesi. Eriti ohtlik on olnud väga laialt levinud arvamus, et metanooli joomine desinfitseerib keha ja see puhastub sel viisil koroonaviirusest.