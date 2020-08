KUI SUUR KOROONAOHT SIND VARITSEB? 5 olulist küsimust, millele pead mõtlema enne seltskonda minekut 

Seda saab võrrelda olukorraga, kus sa pead otsustama, kas ujuda vees, kus võib olla haisid, kirjutab WebMDi blogis lastearst Hansa D. Bagharva. Minna vette või siiski mitte? Võib-olla oled lastega sõitnud tunde, et saaks supelda, aga siis kuulsid, et möödunud nädalal olevat rannas nähtud haisid. Ja pole teada, kui kaugel nad praegu on. Kas läheksid ikka ujuma? Mõned inimesed jääksid kindlasti rannatoolidele istuma, teised ei kõhkleks end siiski vette kasta. Mõned inimesed aga läheksid kohe surfama!

Samal teemal Uudised KOROONAHAIGE VÕI MITTE? Noor mees: „Ka mina käisin Tartus ööklubis, lugesin päevi ja arvutasin.“ On oluline pidada meeles, et koroonaviirusega nakatumise oht ei tähenda seda, et peaksid arvestama vaid oma isikliku riskiga. See puudutab peale sinu enda ka perekonda, sõpru ja isegi võõraid. Nii et isegi kui sa ise ei karda surfama minnes haisid, siis kas võtaksid kaasa ka oma üheksa-aastase lapse? Aga 75aastase ema? Kas oleksid valmis selliseid riske võtma?

Risk nakatuda koroonaviirusega sõltub paljudest asjaoludest – sõltub sellest, kuhu ja kellega sa lähed ning kuidas nemad nakatumise eest hoiduvad. Näiteks kui suhtled inimesega, kes kannab maski, väldib suuri rahvakogunemisi, peab lugu sotsiaalse distansti soovitustest, peseb käsi sageli, siis on palju väiksem tõenäosus, et ta on viirusega nakatunud, võrreldes inimesega, kes käib suurtel üritustel, mis toimuvad siseruumides, või rahvarohketes poodides.

Ja loomulikult on oluline ausus. Kas teised inimesed või su oma laps räägivad sulle ausalt, mida nad teevad või tegemata jätavad?

Suhtlemine on väga oluline ja võib-olla vajame seda palju rohkem kui varem. Paljud tunnevad stressi ja ärevust ning üksindust. Kuuleme palju halbu uudiseid. Vajame teisi inimesi, et stressiga paremini toime tulla, kuid praegu on suhtlemine siiski piiratud. Ja vahel on raske otsustada, mida teha, mida mitte.

Siin on mõned küsimused, mida võiksid endale esitada, enne kui hakkad minema mõnele sündmusele või kokkusaamisele.

Kas me oleme sees või väljas?