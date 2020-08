Terviseamet: viimase ööpäevaga lisandus 21 positiivset koroonaviiruse testi

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 10 positiivset testi tulemust Harjumaale, 9 Ida-Virumaale, üks Jõgevamaale ning üks Võrumaale.

Harjumaa juhtumite puhul oli ühel juhul tegemist perekondliku nakatumisega, ülejäänud 9 värske juhtumi asjaolud ja nakkusallikas on hetkel tuvastamisel.

Võrumaa nakatunu puhul on tegemist Tartu ülikooli kliinikumi tervishoiutöötajaga, Jõgevamaa uus nakkusjuht on seotud reisimisega.

Kolm Ida-Virumaa uut koroonaviiruse juhtu on seotud Estonia kaevanduse koldega, kahel juhul nakatusid Jõhvi Keldris viiruse saanud inimese peretuttavad. Kolm Ida-Virumaa uut nakatunut on seotud nakatumisega pere- ja tutvusringkonnas. Ühel juhul on nakkusallikas selgitamisel.

Ida-Virumaal kahe koldega on seotud ligi 30 uut haigusjuhtu

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud 9 baari külastajat, kellest 2 on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 12 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud neli kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 14 koroonaviiruse juhtu.