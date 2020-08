DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas arst tohib noomida, et olen ülekaaluline? 

Aga ei olnud see märkus sugugi mitte kohatu. Üks üksikult eksisteeriv sapikivi pole eriline probleem, lahendatakse ära nii või naa, sõltuvalt kivi suurusest ja koostisest kas operatsiooniga või ilma. Aga naissugu, vanus üle kuuekümne, kahe või enama lapse olemasolu ja liigne kehakaal on sapikivide tekkimise riskifaktorid.

Kusjuures esimese kolme ohuteguriga pole mitte kui midagi peale hakata, aga see neljas ja muuseas kõige olulisem, see ainult oma teha ongi, kui just keegi väevõimuga pole paksuks söötnud. Nii et kui kehakaalu ei langeta, siis on arsti vaev asjatu ja neid kivisid tekib juurde.