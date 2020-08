SÜDAMLIK HEATEGU: seitsmeaastane Jandre annetas vähihaige poisi raviks üle 100 euro! 

Jandrel, kes on koos Tartu Puhhi lasteaiaga varemgi Lastefondi abivajajaid aidanud, sündis kiiresti plaan müüa Brianna toetuseks Ihaste päevadel imemaitsvaid komme, kirjutab lastefondi Facebooki-leht. Kui selgus, et Briannale vajalik summa sai juba samal päeval kokku, otsustas Jandre plaanist mitte loobuda, vaid aidata hoopis omavanust ajukasvajaga Artjomi, kes on praegu Peterburis kiiritusravil ja kelle ravi on kujunenud sealses kliinikus avatust pikemaks.