KOROONAHAIGE KÖHIS SU SELJA TAGA: kas nakatuda võib ka juuste kaudu? 

Kuna koroonaviirus levik maailmas ei näita vaibumismärke, jätkavad ka teadlased uuringuid võimalike nakatumisviiside. Teatavasti võib viirus püsida eri tüüpi pindadel tunde või isegi päevi. Näiteks roostevabal terasel võib koroonaviirus püsida paar-kolm päeva. Aga juuksed? Kas nakatuda võib ka juuste kaudu? Spetsialistid arvavad, et see on pigem ebatõenäoline.

Samas – kui sul on rumal komme juukseotsi suus lutsutada, siis on mingi võimalus ka nakatuda. Nii et juukseid pole küll vaja suhu toppida! On ka teoreetiline võimalus, et viirusega kaetud juustelt jõuab see pesemata käte kaudu suhu, aga mingit tõestust sellisel nakatumisviisil ei ole.

Nii et üldiselt ei pea väga muretsema, et tassid viirust koju juustega. Aga kui oled mures, siis tasub pesta pead iga päev, kuid pole mõtet ka paanitseda ja käia duši all 3–4 korda päevas. Võimalik, et peaksid ka laste pead sagedamini pesema, kui nad lähevad kooli.

Igatahes on viiruse levitamise peatamiseks tõhusamaid meetodeid – hoia inimestega distantsi ja pese sageli käsi. Siseruumides, kus pole võimalik turvalist distansti hoida, on abi näomaskist. Aga pole vaja pesta pead pärast iga poeskäiku.

Sinu enda juuste kaudu nakatumisest palju riskantsem on käik juuksuri juurde, kellega sul on paratamatult lähedane kontakt.