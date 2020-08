DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas kõndimine ja rattasõit kulutavad kiiremini põlveproteese? 

Ma imestan, et siiamaani pole keegi tulnud nutikale mõttele kasutatud proteese kokku korjata, vastav metall maksab raha ja leiab kasutust isegi kosmosetehnikas. Nii ääremärkusena – välja vahetatud või muul, täpsustamata põhjusel peremeheta jäänud proteese arstid korduvkasutusse ei lase, rohkem küll eetilistel põhjustel, küll aga näiteks sõrmeluu parandamiseks korra kasutatud metallsiinid on loomaarstide seas väga nõutav kaup – lähevad kasside-koerte käppadele.

Nii et ükskõik kui suurt koormust te oma proteesidele ka ei annaks, teie jõud nendest üle ei käi, enne lõhute jalgratta ära. Proteesi liigesepinda ei jõua te samuti ära kulutada, andku jumal eluaastaid kasvõi nelja keskmise jagu.

Küll aga on nõrgaks lüliks omad kondid, mille külge on liigeseprotees kinnitatud, aga kui suurt koormust teie luud suudavad kanda, seda peate siiski oma kirurgi käest küsima, tema on neid mitte ainult silmaga näinud, vaid isegi käes hoidnud.