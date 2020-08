JUUKSED KUKUVAD PEAST: koroonahaiguse mõjud võivad kesta kuid 

Näiteks on kurdetud, et endisest paksust hobusesabast on alles jäänud vaid pool. Juulis avaldas ajakiri JAMA artikli, kus analüüsiti 143 Covid-19 patsiendi andmeid. 44% leidis, et nende elukvaliteet on pärast haigust halvenenud. Kurdeti kurnatuse, hingamisraskuste, liigese- ja rinnavalude üle. Juuksekadu polnud keegi märkinud.

Samas pole eksperdid üllatunud sellisest Covid-19 mõjust, sest juustekadu võib kaasneda mis tahes füüsilise stressiga kehale.

Covid-19 põhjustab kehas suure stressi, aga kui keha on stressis, ei jõua vajalikud toitained juusteni ja juuksed hakkavadki välja kukkuma. Nähtuse nimi on telogen effluvium. Kui päeva jooksul tuleb peast 100 juuksekarva, on see normaalne. Kui välja kukub sellest enam, on seda juba liiga palju.

Juuksekadu pole omane ainult koroonahaigusele, seda võivad põhjustada ka teised tõved ja seisundid, näiteks kehakaalu langus, rasedus, suur stress, kõrge palavik, operatsioon jm.

Juuksed võivad hakata välja langema mis tahes raske haigusega. Paljud inimesed märkavad juuksekadu veel mitu kuud pärast stressirohket sündmust.

Aga kas juuksed kasvavad pärast tagasi? Jah, kinnitavad eksperdid. Aja jooksul juuste väljalangemine aeglustub ja umbes üheksa kuu pärast peaksid juuksed olema taas tavalise paksusega.

On ka võimalus, et juuksekadu muutub krooniliseks: aeg-ajalt on perioodid, mil juuksed hakkavad taas välja langema. Kuid praegu pole veel teada, kas see võib juhtuda ka Covid-19 põdenutel. Lohutuseks on see, et juuksed ei lange välja igavesti ja päris kõik juuksed ära ei tule!