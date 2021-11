JUUKSED KUKUVAD PEAST: koroonahaiguse vastikud mõjud võivad kesta kuid 

Mõni on näiteks kurtnud, et endisest paksust hobusesabast on alles jäänud vaid pool. Ajakiri JAMA avaldas juba möödunud aastal artikli, kus analüüsiti 143 Covid-19 patsiendi andmeid. 44 protsenti leidis, et nende elukvaliteet on pärast haigust halvenenud. Kurdeti kurnatuse, hingamisraskuste, liigese- ja rinnavalude üle. Juuste välja kukkumist polnud siis veel keegi märkinud.