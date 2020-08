Ööpäevaga lisandus 17 koroonahaiget, Eesti nakkuskordaja ületas 10 piiri 

Rahvastikuregistri andmete kohaselt lisandus ööpäevaga positiivseid koroonaviiruse teste Ida-Virumaale üheksa, Harjumaale lisandus seitse ning Lääne-Virumaale üks koroonaviiruse juht.

Ida-Virumaal on kokku üle 60 koroonaviirusesse haigestunu

Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 21 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud 15 kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 34 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud 9 baarikülastajat, kellest 2 on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel seitse inimest. Kokku jälgib terviseameti ida regioon ligi 500 inimest, kellest 65 on haigestunud.

Seitsmest Harjumaa nakatunust kolm on seniste haigestunute lähikontaktsed, ülejäänud juhtude nakkusallikad on selgitamisel.