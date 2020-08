Ööpäevaga lisandus 18 koroonahaiget, Eesti haiguskordaja on 12,5

Perioodil 26.-27. august lisandunud Harjumaa seitsmest juhust kolm said nakkuse Euroopa Liidu riigist viiruse kaasa toonud inimeselt, kahel juhul oli nakatumise allikaks haigestunud pereliige ning ühel juhul leidis nakatumine aset töökohal. Ühe sel perioodil tuvastatud Harjumaa nakatumise asjaolud on siiani teadmata.

Võrumaa juhtum on seotud reisimisega, Jõgevamaa uue haigusjuhu puhul on tegemist nakatunu lähikontsega.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 406 COVID-19 haigusjuhtumit 393 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2076 inimest. Neist 1 578 inimese (76%) haigusjuhtum on lõpetatud, 498 inimese puhul (24%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.