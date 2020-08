Teadusnõukoda ei soovita meelelahutuse ja hobitegevuse keelamist, küll aga inimeste registreerimist 

TNK nendib, et lisaks haridusele on koolidel ka oluline roll laste tervise kaitsmisel ja haiguste ennetamisel – Eesti immuniseerimise kava on koolipõhine (uuringutega näidatud on see on kõige efektiivsem ja seda näitab ka Eesti kogemus), koolitoit on tervislik ning koolidel on ka oluline roll laste liikumisharjumuste kujundamisel.