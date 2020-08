DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks jalgadelt ei kao tursed ära?  

Põhimõtteliselt on võimalik inimesest kasvõi kogu vesi välja ajada, mida Egiptuse muumiad meile veenvalt tõestavad. Ellujäämise seisukohalt tuleb siiski mõistlik piir tõmmata.

Diureetikumid ehk veeväljaajamisrohud suurtes annustes löövad ka naatriumi-kaaliumisoolade tasakaalu sassi, nii et turseid ravitakse siiski tekkepõhiselt. Tavaliselt on põhjuseks südamepuudulikkus – vanaduse või haiguse tõttu ei suuda süda verd jalgadest üles pumbata, vedelik voolab aga füüsikaseaduste kohaselt allapoole, nii need tursed kogunevad.