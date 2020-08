KOOLI ALGUS VÕIB OLLA RASKE: nii leevendad laste ja enda stressi 

Arutage omavahel läbi kodukord

Rääkige läbi, millal ja kus hakkab laps tegema tulevasi koolitöid, kas ja kui kaua võib laps kasutada nutiseadmeid, kas ja kui kaua võivad sõbrad külas viibida, millised huviringid ja trennid on võimalikud, millised ülesanded on lapsel vastavalt vanusele jõukohased, näiteks lemmiklooma eest hoolitsemine, oma toa korda tegemine jms. Siis olete kindel, et kõik on asjadest ühtemoodi aru saanud.

Ekraaniaeg ei tohiks olla üle 2 tunni päevas. Kooliaasta jooksul lisandub ka arvutis tehtavaid kodutöid. Proovige ajapiirangust kinni pidada sel viisil, et kui koolitööd on tehtud, siis laps rohkem koolipäeval nutiseadmeid ei kasutaks. Oluline on olla ise teadlik internetikasutaja ning juhendada ka last turvaliselt internetis käituma.

Seadke eesmärgid

Motivatsiooni on lihtsam hoida, kui lapsel on eesmärk. Eesmärgid võivad olla seotud nii õppetöö kui ka sotsiaalse eluga, peaasi et need on realistlikud ja saavutatavad, muidu kogeb laps liigset pettumust.

Tunnustage last pingutuse eest. Tulemuse saavutamiseks proovige kasutada positiivsust, näiteks öeldes “sa võid minna õue, kui koolitöö on tehtud”, selle asemel et öelda “sa ei lähe enne välja, kui õppetöö on tehtud.”

Perekond on oluline väärtus ja jõuallikas