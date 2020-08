Professor Irja Lutsar: koroonaviirust pole võimalik täielikult kõrvaldada. Ärme ela piirangute hirmus! 

Härma lausus, et oleme liikunud Tartu koldest Ida-Virumaa väikesesse puhangusse. Ida-Virumaal on kolm suuremat kollet, mistõttu on seal avatud ka testimistelk. Ida-Virumaal suri tõsiste kaasuvate haigustega vanem inimene, kes jõudis haiglas veeta neli päeva.

Samal teemal Uudised Ööpäevaga lisandus 17 koroonahaiget, Eesti nakkuskordaja ületas 10 piiri Sissetoodud juhud pärinevad näiteks Luksemburgist, Saksamaalt, Slovakkiast ja Sloveeniast. Küll aga ei saa Härma sõnul öelda, et mõni riik on Eesti jaoks ohtlikum kui teine. Euroopa nakatunute kasvutrend on positiivne, mõnes riigis kasvab ka suremus.

Lutsar rääkis, et elame viirusega koos ja selle absoluutne elimineerimine ei ole võimalik. Uus-Meremaa on seda proovinud, kuid tulutult. „Ärme ela piirangute hirmus,“ lausus Lutsar, „kõik küsimused [mulle] on, et kuna piirangud tulevad.“

Lutsar soovitas alla laadida koroonaäpi ning söögikohtades ja lõbustusasutustes nimi kirja panna. Viimane moodus toimib Lutsari sõnul väga paljudes riikides ja teeb terviseameti töö lihtsamaks.

Vaktsiiniuuringud käivad Lutsari sõnul peadpööritaval kiirusel. „Soovitame vaktsiine ainult siis, kui teame, et need töötavad ja on ohutud. Eesti ei lähe seda teed, et hakkame tundmatut vaktsiini elanikkonna peal katsetama,“ kinnitas Lutsar ja lisas, et esimesed andmed vaktsiinide kohta peaksid tulema sügisel.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1344 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 17 testi tulemus osutus positiivseks.

26. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 10 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti.