KOROONA TABAS NATURISTE: kuulsas rannas nakatus üle saja alasti puhkaja 

Cap d’Agde kuurort Prantsusmaal Vahemere ääres on äärmiselt populaarne naturistide seas, kuid nüüd on kaunis paigas suur koroonapuhang. Möödunud nädala esmaspäeval osutus positiivseks 38 koroonatesti, millele lisandus paari päeva pärast veel 57 koroonapositiivset, kirjutab The Guardian.