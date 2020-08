TRENN VÄRSKES ÕHUS! Treener: inimesi motiveerib see, et kardetakse koroona teise laine mõju 

Zumba treener Diana Zintsenko viib suvel treeninguid läbi värskes õhus. Ta ütleb, et tänavune suvi on erakordne, kuna osalejaid oli tavapärane arv olenemata sellest, kas parasjagu on palav või mitte. Zintsenko leiab, et kuna kevadel ei saanud inimesed eriolukorra tõttu koos trenni teha ja nad olid kodus istumisest väsinud, siis see selgitab suurenenud huvi treeningute vastu. „Ühe grupi kohta on korraga kohal umbes 7–9 inimest,“ toob ta välja.