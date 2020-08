DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas liigesed võivad valutada nooruses saadud trauma tõttu? 

Ja et igaühel on oma tipp, vastavalt oma võimetele, siis ka isiklike rekordite tagaajamine võib olla noorest ja tervest peast mõeldav, aga vanemas eas ja viletsa tervise kiuste punnitamine ei too midagi head.

Nii mõnelgi keskeakriisis meeskodanikul on kombeks uhkustada vahetevahel kipsis käe või jalaga, mis saadud palli tagudes, olgu korvi või väravasse. Lihasmälu on nagu kakskümmend aastat tagasi, aga millised on liigesed ja kõõlused, seda oleks kasulik passist vaadata. Niipalju siis võistlusspordil tervisega pistmist.

"Olen 83aastane naine ja hädas valudega hüppeliigeses. Ei lase enam käia ega öösel magada. Kas see võib olla noorpõlves sportides saadud trauma tagajärg?"

Ei hakka vastu vaidlema, küllap see nii on. Vanad kõõlusterebendid ja luumurrud, mis vahepeal kenasti kinni kasvanud, jätavad siiski endast armid, mis aastakümnete jooksul tasapisi tõmbuvad kokku, kiskudes liigesepindu siia-sinna, vana vigastuse kohas ladestuvad lubisoolad, ei tööta see liiges enam korralikult, pinged kõõlustes ja liigesekapslis tekitavad valu, liigesekõhred kuluvad ebaühtlaselt ja lõpuks kujuneb välja krooniline põletik.

Eks seda ravitakse nagu liigesepõletikku ikka, vahelduva eduga, mõnikord on võimalik kirurgil midagi ette võtta, nii et liigesehäda nagu iga teine. Tagantjärele tarkus, et kuuskümmend aastat tagasi oleks pidanud ettevaatlikum olema – sellest pole nüüd enam abi. Ja kui ka tollal oleks teadnud, poleks sest kasu olnud tühjagi.