Tartu Ülikooli teadlased alustavad Ida-Virumaal seireuuringuga Toimetas Triinu Laan , täna, 13:50

Foto: Tass/Scanpix

Tartu Ülikooli seireuuringu meeskond alustab reedest Ida-Virumaal koroonaviiruse leviku ulatuse täpsemaks tuvastamiseks suuremahulise kohapealse uuringu läbiviimist.Uuringu käigus küsitletakse ja testitakse ligikaudu 1500 maakonna elanikku. Kantar Emor alustab küsitluse läbiviimist homme.Tartu Ülikooli seireuuringu tulemuste viiendas laines, mis viidi läbi 6. augustist kuni 28. augustini, tuvastati üks koroonaviirusesse nakatunud isik. Uuringu käigus küsitleti 3172 täisealist Eesti elanikku ning testiti neist juhuvalimi alusel 2334 inimest. Teadlaste järelduste järgi oli augustikuus Eestis kuni 1800 täisealist viirusekandjat.Uuring näitab, et viiruse laialdast levikut üldrahvastikus hetkel ei esine. Samas leiavad teadlased, et arvestades Ida-Virumaal esinevate nakkuskollete jätkuvat aktiivsust, ei saa välistada, et seal on nakkus levinud üldrahvastikku. Selle täpsemaks tuvastamiseks on vajalik suuremamahuline lokaalne uuring.Seireuuringu juht, Tartu Ülikooli professor Ruth Ka