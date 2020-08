HOIA END KOROONAVIIRUSE EEST! Aga kas kaks meetrit distantsi on üldse piisav? 

Viiruse levik on aga palju keerulisem protsess, mis sõltub näiteks piisakeste suurusest, aga ka kiirusest, millega need õhku paisatakse. Uuringus vaadeldi, kui kaugele võivad viirused levida eri tingimustes.

Teadlased soovitavad koroonaviirusega nakatumise vältimiseks arvestada, kus sündmus toimub, kui rahvarohke see on ja kas inimesed kannavad maske. Kõige kõrgema nakatumisriskiga on halva ventilatsiooniga rahvarohked kohad, kus inimesed karjuvad ja laulavad ning ei kanna maske. Välitingimustes ja hästi ventileeritud kohtades, kus inimesed on vaikselt ja kannavad ka maske, on nakatumisrisk kõige madalam.