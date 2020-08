Hea nõu MISSUGUST KOHVI JUUA? See kuulus jook leevendab nii peavalu kui kõhulahtisust! Riina Celik , täna, 09:00 Jaga: M

GALERII

Türgi kohvis säilivad paremini mitmed kasuliku mõjuga koostisosad, nagu näiteks kafestool ja kafeool. Foto: Vida Press

Kohvist rääkides kerkib ikka ja jälle üles küsimus, kas kohvi joomine on tervisele kasulik või kahjulik. Eks arvamusi on erinevaid, kuid Türgis, kus kohvijoomise ajalugu ulatub 16. sajandisse, on sellel kindel koht rahvameditsiinis. Aegade jooksul on seal kohvi kasutatud sügeliste, malaaria ja podagra ravis, mürgistuste, peavalu ja kõhulahtisuse korral.