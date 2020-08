Ööpäevaga lisandus lisandus 20 positiivset koroonatesti 

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 650 inimest

Kaks Ida-Virumaa haigestunut on Estonia kaevanduse töötajad ning viis sama kaevanduse kolde lähikontaktsed. Üks koroonaviiruse juhtum on seotud reisimisega. Kahel juhul haigestusid nakatunu lähikontaktsed, ühel juhul kahest oli tegemist Ojamaa kaevanduse kolde lähikontaktsega. Neljal juhul on haigestumise asjaolud täpsustamisel.