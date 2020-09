Terviseamet: lisandus 26 positiivset testi, Harjumaa saunapeost sai koroonakolle 

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, millest Ülemiste City ja Nõmme Kalju koldega on mõlemaga seotud kaheksa haigusjuhtu ning saunapeo kolle, millega seotult on haigestunud kuus inimest.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel üle 500 inimese, kellest 102 on haigestunud.

Terviseameti Ida regionaalosakonna jälgimisel on seoses SARS-CoV-2 levikuga 770 inimest, kellest 105 on haigestunud. Regionaalosakonna tegevuspiirkonnas on kokku viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 13, Ojamaa kaevanduse koldega 8 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget).