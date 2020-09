Terviseamet: ööpäevaga lisandus 15 positiivset testi, enim neist Harjumaale

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati seitsmel inimesel. Ida-Virumaale lisandus kolm ning Jõgevamaale üks uus positiivne koroonaviiruse proov. Neljal juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht. Kõik Lõuna-Eestis peetava WRC-ralli etapiga seoses testitud on osutunud koroonaviiruse suhtes negatiivseteks.

Terviseameti kahe regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviiruse levikuga seonduvalt ligi 1300 inimest

Neljast positiivse testi andnud välismaalasest üks on seotud spordiüritusega Ironman. Inimene viibib isolatsioonis.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Ülemiste City ja Nõmme Kalju koldega on mõlemaga hetkel seotud kaheksa haigusjuhtu ning saunapeo kolle, millega seotult on haigestunud kuus inimest. Vene draamateatri koldega on kokku seotud ka kuus haigusjuhtu (tööl ja pereringis nakatumine kokku).

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 500 inimese.

Kaks Ida-Virumaa haigusjuhtu on seotud nakatumisega pereringis.