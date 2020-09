Terviseamet: viimase ööpäevaga lisandus 20 positiivset testi, jälgimisel on kaheksa aktiivset kollet 

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati üheksal inimesel. Harjumaale lisandus kaheksa ja Lääne-Virumaale üks uus positiivne koroonaviiruse proov. Kahel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaa kaheksast positiivsest koroonaviiruse proovist neli andsid jalgpalliklubi Nõmme Kalju jalgpallurid. Kolmapäeval kajastas Delfi, et üks Kalju mängijatest oli ühteaegu ka Kaitseväe vahipataljoni ajateenija. Seda kinnitas ka Kaitsevägi ja teatas, et ennetava meetmena isoleeriti 12 kaitseväelast, kes on positiivse proovi andnud ajateenija toakaaslased ning olid enne tema väljaloale siirdumist haigestunuga lähikontaktis olnud.

Harjumaal oli üks nakatumine haigestunu korterikaaslane, kolme haigusjuhu nakkusallikas on veel selgitamisel.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, millest Ülemiste City ja Nõmme Kalju koldega on mõlemaga hetkel seotud kaheksa haigusjuhtu ning saunapeo kolle, millega seotult on haigestunud viis inimest.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 450 inimese, kellest 85 on haigestunud.

Ida- ja Lääne-Virumaa möödunud ööpäeva nakkusjuhtudest neli on seotud Viru vanglaga – kahel juhul haigestus vangla töötaja ja kahel juhul töötaja lähikontaktne. Kaks juhtumit on toodud sisse Venemaalt, kolmel juhul haigestus teadaoleva haige lähikontaktne. Ühe haigestumise nakkusallikas on hetkel veel selgitamisel.