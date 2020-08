Terviseamet: viimase ööpäevaga lisandus kaks positiivset testi, haiglaravi vajab üheksa inimest 

Kahe töötaja haigestumine tõttu on nädalaks suletud ka Kohtla-Järve spordikeskus. Hetkel on spordikeskuses ettevalmistusperiood, terviseameti ja Kohtla-Järve linnavalitsusega otsuse kohaselt jäävad haigestunud ja lähikontaktsed koju kaheks nädalaks ning ülejäänud töötajaid nädalaks.

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on enam kui 700 inimest, neist üle 90 on haigestunud. Kokku on regionaalosakonna jälgimisel 4 kollet, millest Estonia kaevanduse koldega on seotud 54, Jõhvi Keldri koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 8 ja nii-öelda „Ühendkuningriigi“ koldega 6 inimest.