Hoia patareid laetud ehk Kuidas end alati virgena tunda? 

Pidevalt nagu orav rattas joostes saavad suvel laetud patareid kiirelt tühjaks. Saame ise palju ära teha selleks, et tunda end energilise, loova ja rahulolevana aasta läbi.

Kui tunned end pidevalt väsinuna isegi siis, kui magad täis kõik unetunnid ja arst on sind terveks tunnistanud, on see märk, et midagi tuleb ette võtta. Sellel olukorral ei tohi lasta kaua kesta, sest loiuna saab otsa nii õnnetunne kui ka motivatsioon üldse midagi teha. Leiad abi, kui vaatad üle oma elukorralduse!