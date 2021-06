HAIGUS LÄHENEB PIKKAMISI: 12 märki, et su maks hakkab üles ütlema 

Suvi on nii mõnelegi maksale suur katsumus, sest juuakse ohtralt alkoholi ja süüakse rasvaseid grillroogi. Kui iga päev napsutada, on suur oht, et tekib ohtlik maksa rasvumine. Ka raju mitmepäevane joomine põhjustab maksa rasvumist. Igaüks, kes tarvitab alkoholi iga päev, peaks muretsema maksa pärast – isegi kui joodud kogused on väiksed. Peaaegu kõigil, kes liialdavad alkoholiga, areneb rasvmaks, mis osadel viib ka maksatsirroosini.