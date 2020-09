ELULISELT TÄHTIS VIIRUSTEAJAL: 12 võimalust, kuidas muuta immuunsus tugevamaks 

Uhu korraliku pesuga kätelt maha kõik pisikud, et need ei pääseks su kehasse. Pese käsi voolava vee all seebiga vähemalt 20 sekundit. Kui sul pole võimalust käsi pesta, kasuta vähemalt 60% alkoholisisaldusega desinfitseerijat. Aga arvesta sellega, et see ei tapa kätelt kõiki pisikuid.