Uudised Arstitudengid nakatusid avapidustustel koroonaviirusega: kontaktseid on umbes 300 Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 11:43 Jaga: M

Pidustustel osales ka vanemate kursuste tudengeid, kes juba töötavad haiglates – nende töö on praegu peatatud, et mitte ohustada patsiente. (Pilt on illustratiivne.) Foto: Vida Press

Teisipäeval teatas Helsingi ülikool, et arstitudengite seas on koroonaviirusega nakatunuid, kuid siis polnud veel teada, kui paljudega nad võisid kokku puutuda. Tänaseks on selgunud, et nakatunutega võis kontaktis olla umbes 300 inimest, kirjutab Helsingin Sanomat.