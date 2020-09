Kas teadsid? Kükitamine aitab ennetada südamehaigusi ja diabeeti  

Kui see on tõesti hõimuliikmete hea tervise võti, siis tekib küsimus: miks? „Kui istume toolil, lülituvad jala- ja tuharalihased välja, kuid kükitamine hoiab need töös. Selleks on vaja kütust, milleks tõmmatakse vereringest välja triglütseriidid,“ selgitab professor Raichlen. „Triglütseriidid on rasvad, mille suur sisaldus veres on seotud südamehaigustega.“ Niiviisi arvatavasti haiguste risk vähenebki.