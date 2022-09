KAS TÕESTI VARAJANE DEMENTSUS? Mälu on parem, kui teed elus need väiksed muudatused!

On normaalne, et vahel ei tule meelde tuttava nimi või miks sa kööki läksid.

Foto: Vida Press

Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 06:00

Oled väljas söömas, kui keegi nii tuttava häälega inimene ütleb:“Tere!” Jah, sa tead, et tunned teda juba aastaid. Aga mis ta nimi nüüd oligi? See on peast pühitud. Kas see on dementsuse esimene märk?