MIS TA NIMI NÜÜD OLIGI? Mälu on parem, kui teed elus need väiksed muudatused! 

Alati, kui sa liigud, paraneb keha verevarustus, mis mõjutab ka ajude tööd. Veri sisaldab hapnikku ja toitained, mis toidavad ka meie ajusid. Isegi ühekordne liikumine on mõjus. Ühes 2019. aastal tehtud väikses, aga põnevas uuringus leiti, et inimesed, kes pedaalisid pool tundi velotrenažööril, suutsid meenutada nimesid paremini kui need, kes lihtsalt puhkasid.

Kui me rööprähkleme ehk kui korraga on käsil mitu tegevust, annab see tunde, et küll me jõuame ikka palju! Tegelikult on asi just vastupidi. Kui teha korraga palju asju, on ajud stressis ja me teeme rohkem vigu. Eksime rohkem isegi siis, kui näpime vahepeal mõne sekundi telefoni.