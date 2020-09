Tallinna tehnikaülikooli tudengil tuvastati koroonaviirus 

"Nakatunu tunneb ennast hästi ning on kodusel ravil perearsti jälgimisel. Ülikool on teinud juhtumi teada saamisest alates tihedat koostööd terviseametiga," ütles tehnikaülikooli meediasuhete juht Krõõt Nõges Delfile.

Ta kinnitas, et kõik nakatunu lähikontaktid on välja selgitatud ning nad on samuti jäänud eneseisolatsiooni oma tervist jälgima.