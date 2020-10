Treenimine TIIU TREENIB | Harjutage tasakaalu hoidma! Kai Ilp | Video: Tatjana Iljina , täna, 12:41 Jaga: M

Foto: Tatjana Iljina

Oktoober paneb puud kolletama ja lehti langetama. Kaugel need esimesed külmadki on! Harjutage tasakaalu hoidmist nii hinges kui ka füüsilises kehas, et peatselt saabuval libedal ajal kindlalt jalgadel püsida.