Arst vastab: kas küünarnukivalu võibki jääda korduma? 

"Kolm päeva panin külmakotti peale ja valu läks üle. Aga neljandal päeval käis mingi liigutuse peale jälle krõks läbi ja hakkas jälle valutama. Panin külmakoti peale, aga enam ei aidanud. Arst käskis teha Ibumetini kuuri ja määrida Diclaci geeliga. Paari nädala pärast läks lõpuks valu üle. Internetist leidsin, et selliste sümptomitega vigastust kutsutakse tennisemängija küünarliigeseks. Mul on küsimus, kas see võibki jääda korduma? Kuidas seda saaks vältida?" kurdab 61aastane naine.