Günekoloog hoiatab naisi: valehäbi võib karmilt kätte maksta 

Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) günekoloog Ele Tammemäe tõdeb, et mõne naise viimane visiit günekoloogi juurde on olnud seoses sünnitusega palju aastaid tagasi. „Nad on täitsa normaalsed haritud inimesed, ei mingid eluheidikud,“ kirjeldab ta. „Võib-olla arvavad need naised, et nendega ei saa midagi juhtuda. Või on nad nii tegusad, et ei märkagi oma keha. Mõni peab günekoloogi juures käimist ka ebamugavaks.“