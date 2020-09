Tülikas sümptom: viis põhjust, miks varvas valutab 

Aeg-ajalt võib kuulda mingi probleemi võrdlust inimkeha vaevusega. Näiteks väiksem probleem – see on nagu nohu! Või varbavalu ...

Nii võib öelda vaid see, kes pole kannatanud tõsist nohu või varbavaluga kulgevat haigust. Varbavalu mõjutab otseselt liikumist ja tasakaalu. Sellega suureneb kukkumisoht, halveneb elukvaliteet ja endaga hakkamasaamine. Teatakse päris hästi, et varbavalu võib viidata näiteks tõsisele veresoontehaigusele, mille raskem vorm on varba kärbumine ehk gangreen. Seda esineb küll teiste põhjuste kõrval harvem, kuid nii võidakse ennast muretseda päris haigeks.