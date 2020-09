TIIU TEST | Et istumine läheks asja ette: milline tasakaalupadi valida? 

Sügis on kohe käes ja enamik puhkusi läbi, tuleb end taas töölainele häälestada. Paljudele tähendab see taas pikemat istumist arvuti ees. Selg sellest kõigest midagi head ei arva! Lahendus võib olla tasakaalupadi.

Mõneski moodsas kontoris saab tooli asemel istuda pallil. Füsioterapeudid aga hoiatavad, et tundidepikkune istumine ümaral pinnal koormab lihaseid juba ülearu ja mõjub samuti pikapeale seljale halvasti. Kuid on ka vahepealne variant – tasakaalupadi.

See on väike õhku täis kummipadi, mille saab enesetunde kohaselt istumise alla panna, ilma et te igale uksest sisseastujale radikaalse pallil istujana silma hakkaks. Kerelihased saavad oma mahvi aga leebemas variandis kätte.

Tasakaalupatju on aga palju eri tüüpe. Koju ega kontorisse pole ju mõtet sporditarvete ladu sisustada. Kui juba see üks osta, siis milline? Loodame, et saate siit mõne kasuliku näpunäite.