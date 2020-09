Esimese laine ajal saatis koroona paljud nakatunud haiglasse või teise ilma. Miks ei kordu sama praegu? 

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova tõi välja, et koroona leebema levimise taga on haigestunute vanuselise struktuuri erinevused. Praegu haigestuvad peamiselt noored, kevadel nakatusid ka vanad. Koroonahaigus kulgeb raskemini üle 60aastastel või kroonilisi haigusi põdevatel inimestel, kuna nende organism ja immuunsus võivad olla nõrgemad. „Kroonilised haigused, näiteks diabeet, südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, kasvajad, kroonilised neeru- ja maksahaigused, immuunpuudulikkus, astma ja kroonilised kopsuhaigused nõrgendavad immuunsust,“ loetles Sadikova.

Terviseameti andmetel moodustasid kevadel (arvestusega kuni18.05.2020) lapsed ja kuni 20aastased noorukid 4,5 protsenti kogu haigete üldarvust, noored inimesed vanuses 20-29 moodustavad 9,4 protsenti ja 30-39aastased 13,3 protsenti haigete üldarvust. Viimastel nädalatel haigestuvad peamised noored inimesed. „Näiteks viimase 14päevane laste osakaal võrreldes epideemia lõpuga on kolmekordistunud ning moodustab 15 protsenti haigete üldarvust. Haigete osakaal vanuses 20-29 ja 30-39 kasvas 3,5 korda ning tänaseks moodustab vastavalt 31,1 ja 39,4 protsenti. Võrdluseks epideemia lõpus oli see vastavalt 9 ja 13 protsenti,“ selgitas Sadikova.

Foto: Terviseamet

Ta tõi välja, et 40-49aastaste haigestunute osakaal kasvas praeguses laines kevadega võrreldes kaks korda. Kui kevadel oli see 17,4 protsenti, siis nüüd on see 31,9 protsenti.

Praeguse laine taga on selgelt seltsielu aktiveerumine. „On teada, et noorte inimeste seltskondlik elu on tunduvalt aktiivsem, üldse noored inimesed on ühiskonnas kõige mobiilsemad. Õnneks põevad nad haigust kergelt, immuunsus on tugevam ja selletõttu ei vaja nad haiglaravi ega sure, kuid võivad haigust edasi kanda inimestele, kes kuuluvad riskirühma,“ iseloomustas Sadikova olukorda.