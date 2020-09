KURB! Suri noor pereema, kelle ravi toetas vähiravifond 

"Kevadel, kui mulle räägiti, et haigus on taas pead tõstnud ning on võimalus Saksamaa uuringust abi saada, valdasid mind erinevad emotsioonid. Hirm, lootus, mure, õnn.

See on lootuse tunne. Ja see on midagi, mida Kingitud Elu fond inimestele pakub. Mitte ainult haigetele, ka nende lähedastele. See ei haava mitte ainult haiguse kogeja hinge, vaid ka nende hingi, kes on tema ümber. See on vaimselt veel suurem lahing ja ilma kõigi toetuseta on seda väga raske teha.