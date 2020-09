DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas miski läks nihu: miks ranne valutab ikka pärast operatsiooni? 

Karpaalkanal on kitsas koht randme piirkonnas, kust peavad läbi mahtuma kõõlused, veresooned ja närvid, vahel vajab kirurgi poolt veidi laiendamist, kui kroonilise kõõlusepõletiku ja vastava turse tõttu surub närvid kinni. Kirurgiline vahelesegamine võib olla suurem või väiksem, vastavalt tekitab suurema või väiksema kudede kahjustuse, kus hakkavad moodustuma suuremad või väiksemad armid, kuskil kuu või kahe pärast hakkavad need armid kokku tõmbuma, pärast annavad järele, ongi pärast lõikust tunne kord nii ja kord naa.

Olenevalt konkreetse lõikuse asjaoludest võib tekkida ka operatsioonijärgne turse just sellessamas karpaalkanalis, hiljem läheb üle. Nii et muidugi oleks kasulik pärast operatsiooni igasuguste enesetunde muutuste puhul kirurgi külastada, kes seletab ära nähtuse põhjuse, sest enamasti polegi tegemist mitte mingite tüsistuste, vaid normaalse operatsioonijärgse perioodiga. Aga et siiski tüsistusi vahel juhtub, seda ka igati õnnestunud lõikuse järel, siis seda enam oleks kasulik ennast arstile näidata. Nii igaks juhuks ja närvide rahustuseks.