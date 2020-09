Koroonaäpp on juba 100 000 inimesel, läbi selle on haigeks märkinud 22 nakatunut 

Rakendust haldava ja majutava TEHIKu e-teenuste juhi Tanel Tera sõnul on HOIA alates selle avamisest juba kolmandat nädalat järjest Eesti enim alla laaditud mobiilirakendus. „Kindlasti on siin rolli mänginud ka erinevad suured spordiüritused ja festivalid, mille turvalisemaks külastamiseks on järjest enam inimesi HOIA äpi alla laadinud,“ rääkis Tera ning lisas, et mida rohkem inimesi selle alla laeb, seda paremini see toimima hakkab.