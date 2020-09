Tuntud kardioloogi nime abil üritatakse müüa libaravimeid. Margus Viigimaa: „See on täielik pettus!“   

Kas kaaluksid lõpetada südame- või vererõhuravimite võtmise ja asendada need hoopis ühe imelise tabletikesega. Ei? Aga kui seda kiidab kardioloogiaprofessor Margus Viigimaa isiklikult? „Mina pole sellega kuidagi seotud!“ kinnitab dr Viigimaa, kelle „soovitusel” müüakse veebis veresooni puhastavat ravimit, mis pidavat tegema kõik haiged terveks ja ravima üheksat ravimatuks peetud haigust.

Viigimaa ei kavatse kuskile kaevata, et tema nime ja autoriteeti on kasutatud kahtlase imeravimi Cardiline`i turundamiseks. „See on suhteliselt lootusetu. Aga inimesed peaksid saama aru, et sellised asjad toimuvad ja nad oleksid valvsad.” Aga mida arvata toredatest lubadustest ravida kõik haiged terveks ja veel ravimiteta? „No täiesti ebareaalsed!” hüüatab professor. Need lubadused on ka tervisele ohtlikud.

Viimasel ajal on Viigimaa poole pöördunud taas mitu inimest, täpsustamaks, kuidas nad peaksid „uudset” Cardiline`i võtma – mitu ühikut oleks õige. Hiljuti võttis kardioloogiga ühendust ka Tartu Maarjamõisa apteek, kuhu oli samuti pöördunud patsient, kes soovis osta Cardiline`i, viidates ühele veebilehele ja professor Viigimaa soovitustele.