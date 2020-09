SEGADUS KOROONATESTIGA: kes ja mis tingimustel saavad lennujaamas proovi anda, kuidas peaksid käituma mööda maad Eestisse reisijad? 

"Saabusin eile (pühapäeva - toim.) õhtul autoga Belgiast Eestisse läbides Saksamaa, Poola, Leedu, Läti. Ühelgi piiril ei olnud mingeid kontrolle st keegi ei tundnud huvi, kus riigist ma tulen, kuhu ma lähen ning mis seis on seal COVIDiga. Samuti ei olnud Eesti andmebaasides mingit märget, et ma tulin Belgiast mitte Lätist näiteks," kirjutab Ingrid Facebookis.

Ometi lennujaama testimispunkti saabudes polnud seal ühtegi inimest. "Minu üllatus oli suur kui mulle öeldi, et maismaad pidi saabujaid me ei testi enam ilma registreerimata. Täna hommikust oli tulnud korraldus, et seda ei tohi enam teha. Viitasin, et Terviseameti kodulehel on teine info. Sellepeale sain vastuse, et seda infot ei tasu uskuda ning nemad ei oska seda kommenteerida, kuid neil anti täna hommikul selline korraldus," kirjeldab naine sekeldusi, kes ei saanud vastust ka küsimusele, kus kohast kodanikuna peaks ta infot saama.

Ta jätkab: "Rääkisin, et olen üritanud korduvalt end registreerida Terviseameti kodulehel oleval numbril, kuid see ei vasta. Kontakteerusin ka perearstiga, kuid ka tema ainuke juhend oli see number, millele olen järjekindlalt helistanud. Lennujaamast anti mulle teine number, kuid ka sellel numbril ei osatud mind aidata, vaid ikka suunasid samale numbrile.

"Helistasin Terviseameti infoliinile, teada saamiseks, mida teha ning mis see uus korraldus siis on, kuid seal ei teadnud keegi sellest midagi ning keegi ei osanud seda ka kommenteerida ega põhjendada. Sain jälle uue telefoni numbri, millele helistada ning kus küsida, kuid mitte keegi ei osanud anda kommentaare ning seda põhjendada, miks ma testida ei saa. Lõpuks tulin testimispunktist testimata ära.Kokkuvõtteks ei tasu olla kohusetundlik kodanik - rumal olin, et testima tahtsin minna, sest mittekellegil ei olnud infot, et ma eile õhtul Belgiast maismaad pidi saabusin. Sama vabalt võisin ma sealt tulla juba 2-3 nädalat tagasi," lõpetab naine Facebooki postituse.

Avaliku koroonatestimise koordinaator Tõnis Allik vastas Õhtulehele, et nad on pikast kõneootejärjekorrast teadlikud.

"Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja terviseameti määrusele testitakse Eestis eelkõige koroonaviiruse suhtes ülemiste hingamisteedega sümptomitega inimesi. Viimastel nädalatel on viiruse levik ja seetõttu testimine kiiresti kasvanud, hoolsad perearstid suunavad praegu 2-3 korda rohkem inimesi testima võrreldes mõne nädala taguse ajaga, mistõttu on avaliku testimise kõnekeskuse töötajad pidevalt välja helistamas ja broneerivad aegu. See omakorda tingib sel ja eelmisel nädalal raskendatud ligipääsu infoliinile, kus keskmine kõneootejärjekord jääb hetkel 4 minuti kanti. Järsult suurenenud perearstide poolt suunatud testijate arvu tõttu on pikenud ootejärjekorrad ka Tallinna testimispunktides. Tegeleme igapäevaselt nii kõnekeskuse kui testimispunktide võimekuse võimekuse tõstmisega ja püüame olukorrale võimalikult kiiresti leevendust tuua," sõnas Synlabi esindaja.