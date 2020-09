Terviseameti ülevaade viiruse levikust: noored ei taha eneseisolatsioonis püsida 

Ka Öpik tuletas meelde, et äärmisel oluline on püsida eneseisolatsioonis. „Palun meeles pidada, et me ei määra seda eneseisolatsiooni nõuet põhjuseta. Teeme koostööd politseiga, et seda olukorda kontrolli all hoida. Nõustame inimesi, et nad saaksid aru, miks see vajalik on. Ja kui me leiame inimesi, kes sihilikult eneseisolatsiooni nõuet rikkunud, siis saab terviseamet teha ettekirjutuse ja määrata ka rahatrahvi. Need on jõulised meetmed, mida me ei soovi kasutada, aga on olukordi, kus see on vältimatu,“ hoiatas Öpik. Ta täpsustas, et neil pole olnud vaja kedagi taga ajada. Suures osas on asi piirdunud sellega, et tuleb vihje või inimene ise teatab isolatsioonireegli rikkumisest.