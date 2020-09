KOROONA HIRMUTAB SOOMLASI: kas Eestisse saab tulla sügispuhkusele? 

Eestis on nakatumine koroonaviirusesse kasvanud sügisel üsna kiiresti, kirjutab Yle. Viimase kahe nädala jooksul on uusi nakatumisi 100 000 inimese kohta 24,3. Kuid Soome valitsus otsustas eelmisel nädalal, et Soomesse võib reisida vabalt, karantiini jäämata riikidest, kus nakatumise määr on 25. Seega on Eesti näitaja juba väga lähedal ülempiirile, mida Soome peab turvaliseks.

Viroloog Irja Lutsar usub, et Soome ja Eesti valitsused teevad kõik, et Soome ja Eesti piir oleks lahti. Soome siseminister Maria Ohisalu on lubanud, et vähemalt tööga seotud liikumine säilib isegi siis, kui numbrid lähevad veelgi halvemaks.

Lutsari arvates peaks liiga karme reisipiiranguid vältima, sest koroonaviirusest lahtisaamine võib võtta isegi kolm-neli aastat. Tema arvates tasuks eelistada piiranguid, mida saab vajadusel rakendada pikka aega. Soome-Eesti piiri sulgemine aastateks pole Lutsari arvates realistlik, sest soomlaste ja eestlaste argielu on väga tihedalt põimunud. Avatud piirist on huvitatud kõik.

Samas rahustab Lutsar põhjanaabreid, viidates, et Eesti numbrid tunduvad kõrged vaid Soome ja Lätiga võrreldes. Näiteks haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus peab Eestit endiselt madala koroonariskiga maaks.

Aktiivseid haigusjuhtumeid on enim Harjumaal ja Tallinnas, kuid mõned maakonnad on peaaegu haigusvabad.

Aga kas Eestisse reisimine on siis turvaline, uuris Yle Irja Lutsarilt.