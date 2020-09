EESTLASTE VAIMNE TERVIS: macho jaoks on hingehädadest rääkimine endiselt nõrkuse märk 

Sisask võttis Eesti elanikud ette vanusegruppide kaupa. 15–18aastased jagunevad tema sõnul põhiliselt kahte äärmuslikku gruppi. Suitsiidirisk on väike neil noortel, kellel on perekonna ja sõpradega kõik korras. Suitsiidirisk on palju kõrgem noortel, kes on pärit majanduslikult halvemini kindlustatud peredest või kelle kodus on peresuhted täiesti sassis. Viimase grupi noored põevad sageli depressiooni, neid kimbutavad tihti unehäired, nad tarbivad liiga palju meediat ja on istuva eluviisiga.

Täiskasvanute mured on Sisaski sõnul palju majanduslikuma taustaga. Töötus on üks tegur, mis vaimset tervist kahjustab. „Depressiooni prognoosivad madalam haridustase, sissetulek ja tööalaste oskuste pagas," selgitas ta ja lisas, et täiskasvanutest kannatavad vaimse tervise häirete all peamiselt naised. Sisask märkis, et täiskasvanute seas mängib rolli ka üksindus. Suurem tõenäosus depressiooni sattuda on neil, kes on üksikud, lahutatud või lesed.

Mure üksinduse pärast jätkub ka kõige vanemate elanike seas, kelle jaoks on see suurim vaimse tervise kahjustaja. „Üksildaste hulgas on palju neid, kes on depressiivsed ja mõtlevad suitsiidist. Eakate puhul paistab silma ka see, et mida vanem on inimene, seda vähem ta märkab enda juures depressioonimärke. Samas vananedes on depressiooni tõenäosus aina kõrgem. Nii et nad ei pruugi isegi aru saada sellest, et nad seda põevad,“ rääkis Sisask.

Olukord Euroopas

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa Regionaalbüroo vaimse tervise programmijuht dr Dan Chisholm sõnas, et kodanike vaimne tervis valmistab muret paljudele riikidele.

„Oleme olukorras, kus paljud riigid on vastakuti nähtamatu vaenlasega. Selle mõju on sageli pikaajaline ja paljud riigid ei ole selle vastasega võitlemiseks valmis. Te võite arvate, et ma räägin praegu koroonaviirusest, aga me saame samamoodi rääkida vaimsest tervisest. See on väljakutse kõikidele riikidele.

Me saame esimese asjana välja tuua, et ühiskonna õitsenguks on vaja, et me kõik oleks 100protsendiliselt hea vaimse tervisega. Samas on Euroopas iga kümnes inimene kimpus vaimse tervise murega, mida ta sageli vaikides kannatab ega ravi. Haigetest saab alla 30 protsendi seda abi, mida ta tegelikult vajab,“ sõnas ta.

Chisholmi sõnul on paljudes Euroopa riikides omad vaimse tervise hoidmise strateegia ja aina paremad vahendid selle ellu viimiseks. Nii ka Eestis. Doktori sõnul pole Euroopa eesmärk ainult vaimse tervise hoidmine. Samuti on oluline olnud vaimse tervise probleemidega inimeste õigused ühiskonnas toimuvas osalemiseks ning nende stigmatiseerimise ja diskrimineerimise ära hoidmine.