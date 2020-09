Minister Kiik: ükski sünnipäev ei ole väärt seda, et pärast on 20 inimest koroonaviirusega 

Minister Kiik ja terviseameti esindaja andsid ühise ülevaate sellest, milline on Eesti COVID-19 leviku hetkeolukord.

Surmastatistika näitab, et 2,4 protsenti kõikidest koroonaviiruse juhtudest on lõppenud surmaga. Terves Euroopas on surmasid 4,1 ühe miljoni elaniku kohta ja see number püsib stabiilsena.

Sisse toodud haigusjuhtumeid tuli eelmisel nädalal näiteks 29 ja moodustas kõikidest nakatumistes veidi üle 17 protsendi. Ei ole kindlat riiki, kust viirus Eestisse tuli. Koroonaviirus on ka mujal maailmas kasvutrendis ja Euroopa Liidu keskmine nakkuskordaja oli 9. septembril 66 ja terviseameti hinnangul võib eeldada selle kasvu.

Kiik: mitte ükski sünnpäev ei ole nakatumist väärt

„Tänased numbrid ei olnud rõõmustavad. Kuigi meil ei ole olnud plahvatuslikku levikut, peame ka selle aeglase kasvutrendi peatama ja Eesti nakatumisnäitajad alla tagasi viima. See ei saa olema lihtne töö, sest viirus levib terves maailmas. Sellest hoolimata looda, et meil püsib normaalne koormus tervishoiusüsteemile ja loodame, et viirus ei takistaks meil avalike ürituste pidamist, vaba liikumist ja tavalise elu elamist,“ sõnas minister ja märkis, et tänane suur number on taas meeldetuletus end viiruse eest hoida.

Kiige sõnul arutab valitsus neljapäeval ka koroonaküsimus ja arutab muuhulgas testide tegemise võimekuse tõstmist. Minister kinnitas, et teema ei ole kordagi valitsuse laualt kadunud. Arutatakse ka ühist vaktsiinihanke küsimust, kus teiste Euroopa riikidega koos suurem kogus tellitakse. „Saame aru, et tõhusa vaktsiini saamine on vajalik mitte ainult Eestile vaid tervele maailmale. See on praegu ainus võimalus mingilgi moel normaalse elu juurde tagasi minna,“ sõnas ta.