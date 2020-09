DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mis võib viga olla, kui parem käsivars on vasakust paksem?  

Sõltub, kui palju paksem või jämedam. Tegelikult on igal inimesel üks käsivars teisest jämedam – paremakäelistel parem ja vasakukäelistel vastupidi. Täiesti loomulikult, sest vastava poole lihased on ju tugevamad. Seda palja silmaga ei näe, aga kui nööri või niidiga ühe ja teise käe ümbermõõt võtta, siis on vahe olemas, ja nii peabki olema.

Kõige halvem variant on muidugi rinnavähk, mis arenedes annab siirded kaenlapiirkonna lümfisõlmedesse, tulemusena tekibki lümfi ehk koevedeliku äravoolu takistus. Nii et kui juba selline asi avastati, et üks käsi teisest jämedam, siis kõige targem oleks viivitamata perearsti juures ära käia. Kui tohter seepeale pahandab, et ilmaasjata teda tülitatud, siis olge selle üle rõõmus ja õnnelik.